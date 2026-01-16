Emine Ün kızıyla davette! Annesinin kopyası

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Bir dönemin en popüler oyuncularından 48 yaşındaki eski manken ve oyuncu Emine Ün'ün meslektaşı Emre Kınay ile evliliğinden Duru adında bir kızı olmuştu.

Ünlü isim, kızı Duru ile birlikte önceki akşam gerçekleşen bir ödül törenine katıldı. İkilinin güzelliklerinin yanında benzerlikleri de dikkat çekti.

AYNI ANNESİ

Emine Ün ile Emre Kınay'ın kızı Duru Kınay, annesiyle benzerliğiyle dikkat çekiyor.