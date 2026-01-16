Abone ol: Google News

Emine Ün kızıyla davette! Annesinin kopyası

Emine Ün ve Emre Kınay’ın kızı kocaman oldu! Annesiyle bir ödül töreninde boy gösteren Duru güzelliğiyle dikkat çekti.

Yayınlama Tarihi: 16.01.2026 07:47
Bir dönemin en popüler oyuncularından 48 yaşındaki eski manken ve oyuncu Emine Ün'ün meslektaşı Emre Kınay ile evliliğinden Duru adında bir kızı olmuştu.

Ünlü isim, kızı Duru ile birlikte önceki akşam gerçekleşen bir ödül törenine katıldı. İkilinin güzelliklerinin yanında benzerlikleri de dikkat çekti.

AYNI ANNESİ

 Emine Ün ile Emre Kınay'ın kızı Duru Kınay, annesiyle benzerliğiyle dikkat çekiyor.

