Eşini aldattığı iddia ediliyordu! Berk Oktay'dan yıldönümü paylaşımı

Ekranların iki ünlü ismi Berk Oktay ile Yıldız Çağrı Atiksoy, 10 Eylül 2022'de Polonezköy'de evlenmişlerdi.

Ünlü çift, 21 Mayıs 2024 günü Mira Milena adını verdikleri kızlarına kavuşmuştu. Riskli bir doğum yapan Yıldız Çağrı Atiksoy'un acilen doğuma alındığı öğrenilmişti.

"ŞÜKÜR SEBEBİM AİLEM"

Boşanma dedikodularıyla sık sık gündeme gelen ikilinin tekrardan sosyal medyada takipleşmeye başladıkları görülmüştü. Yakışıklı oyuncu, Instagram hesabından ayrılık dedikodularına inat, eşi ve çocuğunun olduğu fotoğrafı ''Şükür sebebim ailem'' notuyla yayımlamıştı.

Berk Oktay’ın ‘Harman Yeri’ dizisindeki partneri Gülsim Ali ile yakınlaştığı iddiasından sonra Yıldız Çağrı Atiksoy’la boşanacakları gündeme gelmişti. Tuğçe Aral ise, yakışıklı oyuncunu beni mesajla taciz etti iddiasında bulunmuştu.

"SENİ SEVİYORUM"

Ünlü isim, Instagram hesabından evlilik yıl dönümleriyle ilgili romantik bir paylaşım yaptı. Oktay, eşiyle birlikte yer aldığı kareyi ''Seni seviyorum. 3 yılımız kutlu olsun'' notuyla paylaştı.