Esra Dermancıoğlu'nun kızı Refia'ya yorum yağdı

Fatmagül'ün yengesi rolüyle ünlenen Esra Dermancıoğlu'nun kızı ile birlikte yaptığı paylaşımlar kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Yayınlama Tarihi: 09.01.2026 13:50
  • Esra Dermancıoğlu, kızı Refia ve eski eşiyle birlikte bir fotoğraf paylaştı.
  • Paylaşım kısa sürede takipçilerinden yoğun ilgi gördü.
  • Dermancıoğlu'nun notuyla dikkat çeken fotoğraf, çok sayıda beğeni ve yorum aldı.

Ekranların başarılı ve ünlü oyuncularından Esra Dermancıoğlu, şimdi de kızı Refia ile gündeme geldi.

Sosyal medyada aktif olan Esra Dermancıoğlu, bu kez kızı Refia ve eski eşiyle birlikte olduğu fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı

KIZINI PAYLAŞTI

Ünlü isim, paylaşımına sırasıyla ''Refia ve anne yemekte. Anne kız ve ''Baba, anne, çocuk'' notunu düştü.

Bir çocuk annesi ünlü ismin son paylaşımına, takipçilerinden kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni geldi.

