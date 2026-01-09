Esra Dermancıoğlu'nun kızı Refia'ya yorum yağdı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ekranların başarılı ve ünlü oyuncularından Esra Dermancıoğlu, şimdi de kızı Refia ile gündeme geldi.

Sosyal medyada aktif olan Esra Dermancıoğlu, bu kez kızı Refia ve eski eşiyle birlikte olduğu fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı

KIZINI PAYLAŞTI

Ünlü isim, paylaşımına sırasıyla ''Refia ve anne yemekte. Anne kız ve ''Baba, anne, çocuk'' notunu düştü.

Bir çocuk annesi ünlü ismin son paylaşımına, takipçilerinden kısa sürede çok sayıda yorum ve beğeni geldi.