Evlilik tek celsede bitmişti! Asena ve Hasan Dere ayrılığının perde arkası ortaya çıktı

İbrahim Tatlıses'in programında ünlenen oryantal Asena, 2017 yılında Hasan Dere ile evlenmişti.

Evlendikten sonra Türkiye'deki kariyerine veda eden Asena, Almanya'da kendine yeni bir hayat kurdu. Evliliklerini gözlerden uzak yaşayan çift, boşandı. Çiftin ayrılığıyla ilgili yeni iddialar ortaya atıldı.

İHANET VAR İDDİASI

Ani ayrılığa Dere'nin ihanetinin neden olduğu iddia edildi. Boşanma iddiasına sessiz kalan Asena'nın sosyal medya hesabından Hasan Dere ile fotoğraflarını kaldırması dikkat çekti. Asena, eşinin soyadını da kaldırmadı.

"BİRBİRİMİZİ ÇOK SEVİYORUZ"

Çift boşanma sonrası yaptığı açıklamada, "Değerli basın mensupları; Sekiz yıl boyunca sürdürdüğümüz evliliğimizi bir süre önce yine aynı sevgi, saygı ve dostlukla yasal olarak noktaladık. Hala birbirimizi çok seviyoruz, her zaman yan yana, dost ve arkadaş kalmaya devam edeceğiz. Sebebi özelimizdir, farklı sebepler aranmamasını ve saygı duyulmasını rica ederiz. Özel hayatımıza göstereceğiniz hassasiyet ve anlayış için şimdiden çok teşekkür ederiz." ifadelerine yer verildi.