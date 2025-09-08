Filtresiz Yıldız Tilbe'ye hayranları photoshop yaptı! Görenler yorum yapmadan geçemedi

Sosyal medyanın aktif ünlü isimlerinden şarkıcı Yıldız Tilbe, paylaşımlarıyla gündemden düşmüyor.

Yazı yoğun bir konser maratonu ile geçiren Tilbe, sahne kıyafetlerini kendisi ayarlarken makyajlarını da çoğunlukla kendisi yapıyor.

Her yaptığı makyajı mutlaka sosyal medya hesabından takipçilerine gösteren Tilbe, yine durmadı.

HAYRANLARI YILDIZ'I FİLTRELEDİ

Selfie çekip bu makyajlı ancak filtresiz halini takipçileri ile paylaştı. Hayranları sanatçının yayınladığı fotoğrafı beğenmedi.

Sevenleri ünlü şarkıcının fotoğrafına photoshop yaptı. Yıldız Tilbe’nin photoshop'lu halini paylaştılar. Tilbe'nin fotoğrafı kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.