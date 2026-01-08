Gökçe Bahadır'ın yeni mesleği! Yapımcı da oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Başrolünde Perran Kutman'ın olduğu Hayat Bilgisi" dizisinde canlandırdığı Törpü karakteriyle ünlenen Gökçe Bahadır, kısa sürede dikkatleri üzerine çekti. Ardından "Yaprak Dökümü" dizisinde hayat verdiği Leyla karakteriyle kariyerinde önemli bir dönüm noktası yaşayan oyuncu, bu rolle geniş bir hayran kitlesine ulaştı.

Şu sıralar daha çok sahnelerde şarkı söyleyen başarılı oyuncu, şimdi ise kamera önündeki yolculuğunu artık kamera arkasına da taşıyor.

YAPIMCI DA OLDU

Ehlikeyf tiyatro oyunuyla yapımcılığa adım atan Gökçe Bahadır, "Yapımcı olunca oyuncuları çok daha iyi anlıyorsun. Onları çok iyi anladığım için her türlü dertlerine koşmak istiyorum. Onların konforu benim için çok önemli. Kendimi birçok şeyin sorumluluğunu almış gibi hissediyorum." dedi.