Abone ol: Google News

Güldüy Güldüy'ün çocuk yıldızı Berat Efe Parlar evleniyor

En Başarılı Genç Erkek Oyuncu Ödülü'nün sahibi olan Berat Efe Parlar, özel hayatıyla ilgili müjdeyi verdi.

Haber Merkezi Haber Merkezi
Yayınlama Tarihi: 09.01.2026 13:37
Güldüy Güldüy'ün çocuk yıldızı Berat Efe Parlar evleniyor
  • Genç oyuncu Berat Efe Parlar, Kardeş Takımı 3 filminin galasında evlilik müjdesi verdi.
  • Uzun süredir Şevval isimli sevgilisiyle birlikte olan Parlar, 2026 yazında evlenmeyi planladığını açıkladı.
  • Parlar, oyunculuk kariyerindeki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da ilgi çekti.

Birçok favori olmuş yapımda rol alan oyuncu Berat Efe Parlar, başarılı kariyerinin yanında özel hayatıyla da gündem oldu. Son filminin galasında konuşan genç yetenek, düğün müjdesi verdi.

EVLENİYOR

Kardeş Takımı 3 filminin galasında görüntülenen Parlar, özel hayatıyla ilgili sorulara yanıt verdi.

Uzun süredir Şevval isimli sevgilisiyle aşk yaşayan oyuncu, yaptığı açıklamada 2026 yazında evlenmeyi planladığını açıkladı.

Magazin Haberleri