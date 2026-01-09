Güldüy Güldüy'ün çocuk yıldızı Berat Efe Parlar evleniyor

- Genç oyuncu Berat Efe Parlar, Kardeş Takımı 3 filminin galasında evlilik müjdesi verdi.
- Uzun süredir Şevval isimli sevgilisiyle birlikte olan Parlar, 2026 yazında evlenmeyi planladığını açıkladı.
- Parlar, oyunculuk kariyerindeki başarısının yanı sıra özel hayatıyla da ilgi çekti.
Birçok favori olmuş yapımda rol alan oyuncu Berat Efe Parlar, başarılı kariyerinin yanında özel hayatıyla da gündem oldu. Son filminin galasında konuşan genç yetenek, düğün müjdesi verdi.
EVLENİYOR
Kardeş Takımı 3 filminin galasında görüntülenen Parlar, özel hayatıyla ilgili sorulara yanıt verdi.
Uzun süredir Şevval isimli sevgilisiyle aşk yaşayan oyuncu, yaptığı açıklamada 2026 yazında evlenmeyi planladığını açıkladı.