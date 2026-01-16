Abone ol: Google News

Hazar Ergüçlü'den minili pozlar: Bye bye temiz kız

Güzel oyuncu Hazar Ergüçlü, kombiniyle çekildiği pozları sosyal medyadan paylaştı.

Yayınlama Tarihi: 16.01.2026 09:50
  • Hazar Ergüçlü, siyah süper mini elbisesiyle bir ödül gecesinde dikkat çekti.
  • Ergüçlü'nün sosyal medyadaki cesur paylaşımları büyük beğeni topladı.
  • Ünlü oyuncu, paylaşımlarına "Bye bye clean girl" notunu ekledi.

Ekranların sevilen dizilerinden İnci Taneleri’nde Dilber karakterini canlandıran Hazar Ergüçlü, bir ödül gecesine katıldı. Ünlü isim, şıklığıyla dikkatleri üzerine çekti.

Ünlü oyuncu, siyah süper mini elbisesiyle verdiği pozlarla bakışları üzerine topladı.

"BYE BYE TEMİZ KIZ"

Ergüçlü paylaştığı fotoğraflarda, siyah mini elbisesiyle ardı ardına poz verdi. Oyuncu, sosyal medya hesabından paylaştığı pozlara da, 'Bye bye clean girl' (Bye bye temiz kız) notunu düştü.

BEĞENİLDİ

Dantel işlemeli tasarımı ve cesur kesimiyle tarzını ortaya koyan oyuncunun bu şık tercihine takipçilerinden övgü dolu yorumlar geldi.

