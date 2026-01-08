İpek Tenolcay'dan Kurtlar Vadisi yorumu: Bu saatten sonra Kurtlar Vadisi ahiret çekilir

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Türk televizyonunun en popüler yapımlarından Kurtlar Vadisi yıllar önce final yapmasına rağmen hala oyuncularıyla gündeme gelmeye devam ediyor.

Kurtlar Vadisi dizisinde Süleyman Çakır'ın eşi ve Laz Ziya'nın kızı Nesrin'e hayat veren İpek Tenolcay son haliyle beğeni topladı. Uzun süredir tiyatro sahnelerinde olan oyuncu Saba Tümer'e konuk oldu.

"BANA HALA 'NESRİN' DİYORLAR"

"Kurtlar Vadisi yüzünden hâlâ bana Nesrin diye sesleniyorlar" diyen 55 yaşındaki İpek Tenolcay devamında şunları söyledi:

"KURTLAR VADİSİ AHİRET ÇEKİLİR"

"Bana şey diyorlar işte Kurtlar Vadisi yeniden çekilse hani düşünür müsünüz? Dedim ki bu saatten sonra ancak Kurtlar Vadisi ahiret çekebilirsiniz.

"İZLEYİCİ SEVDİ"

Nesrin'in en çok sevilme sebebi sanırım hep dik bir kadın olması, başını eğmeme hali en çok sevdiren hal oldu"