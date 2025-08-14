Oyuncu Berk Oktay’dan ihanet iddialarına yanıt geldi: "Hukuki yollara başvuracağım"

"Savaşçı" dizisinde birlikte rol aldığı meslektaşı Yıldız Çağrı Atiksoy, 2022 yılında dünyaevine giren ünlü oyuncu Berk Oktay, bu aralar magazin gündeminden düşmüyor.

o,ktay, eşini son projesindeki partneri Gülsüm Ali ile aldattığı hatta hayatında başka kadınların da olduğu iddialarıyla konuşuluyor.

Yıldız Çağrı Atiksoy ile boşanacakları konuşulan Berk oktay, sosyal medya hesabından bu olayların ardından dikkat çekici bir açıklama yaptı.

Ünlü oyuncu ortaya atılan iddiaların kasıtlı olarak yapıldığını ileri sürdü. Oktay, eski eşini de yeni eşi Yıldız Çağrı Atiksoy'la aldattığı iddialarına adeta ateş püskürdü.

"BEN KİMSEYİ ALDATMADIM"

Oktay yaptığı paylaşımda, "Eşim Yıldız Çağrı Atiksoy ile olan birlikteliğimiz, önceki evliliğimin sona ermesinden sonra başlamıştır. Tüm sürecimize de şahit oldunuz. Son günlerde bu durumu çarpıtarak farklı göstermeye çalışan bazı asılsız ve çirkin iddiaların hiçbir gerçeklik payı yoktur. Boşanma sürecim 3 yıl sürmüştür, aldatmaya dayalı hiçbir suçlama yer almamıştır ve bu süreçte Yıldız'ın adı dahi konu olmamıştır, olamazdı da zaten. Yıldız ile iki yıllık ilişkimizin ardından ne hikmetse tam düğün arifemizde de, yine iddia adı altında asılsız haberler ortaya atılmıştır. Bu konuda yapılacak haberlere karşı hukuki yollara başvuracağımızı bildiririm. Bu tür söylemlere itibar edilmemesini de önemle rica ederim" ifadelerine yer verdi.