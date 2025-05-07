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Oyuncu Cansel Elçin ile Zeynep Tuğçe Bayat, 2020 yılında dünyaevine girmişti.

Mutlu beraberlikleri devam eden oyuncu çift, 31 Ocak 2025'te oğulları ‘Atlas'ı kucaklarına alıp, ilk kez anne-baba olmanın mutluluğunu yaşadı.

"FİZİKSEL ANLAMDA SINIRLIYIM"

Cansel Elçin “Nasıl bir babasınız?” sorusuna esprili bir cevap verdi: “Fiziksel anlamda sınırlıyım. Memem olsa süt vereceğim! Bence anne daha dinç kalabiliyor ama ben de elimden geleni yapıyorum.”