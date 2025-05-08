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Şu sıralar Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar dizisinde Rozali karakteriyle büyük beğeni toplayan Meryem Uzerli, marka yüzü olduğu firmanın lansmanında objektiflerin karşısına geçti.

İki kızıyla Berlin’de yaşayan Meryem Uzerli, anneliğinden bahsetti.

"NORMAL BİR ANNEYİM"

Güzel oyuncu, “Nasıl bir annesiniz, disiplinli mi?” sorusuna, “Hem disiplinli, kurallar var hem de rahat. Her şey var normal bir anneyim.” yanıtını verdi.

Kaan Urgancıoğlu’yla birlikte rol alacağı film için Uzerli, “Kaan’ı çok severim. Daha önce dediğim gibi o projeyle ilgili bir şey söyleyemem.” diye konuştu.