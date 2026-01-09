Safiye Soyman'ın hayat arkadaşı Faik Öztürk'ten kötü haber! Anjiyo oldu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Safiye Soyman, yıllardır beraber yaşadığı Faik Öztürk’ün sağlık durumuyla ilgili açıklama yaptı.

DURUMU İYİ

Sosyal medyadan paylaşım yapan Soyman, Faik Öztürk’ün yalnızca küçük bir anjiyo operasyonu geçirdiğini ve sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi.

Safiye Soyman açıklamasında şu ifadeleri kullandı; "Merhaba, ben Safiye Soyman. 'Faik Bey öldü mü, rahatsızlandı mı?' diye bazı haberler çıktı. Ufak bir anjiyo oldu; durumu gayet iyi, hatta süper.

"KONSERLERİMİZ DEVAM EDİYOR"

Evet, bugün hastaneden çıkacak. Gayet iyiyiz, konserlerimiz devam ediyor. Hiçbir sıkıntı yoktur, bunu haber vermek istedim. Merak etmeyin; her şey yolunda. Sevgiler, selamlar... Çok teşekkür ederiz, basın mensupları da epey sormuşlar. Hiçbir sıkıntı yok, gayet iyiyiz. Teşekkür ederim, sağ olun."