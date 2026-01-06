Şarkıcı Yeliz'in evlilik itirafı gündem oldu: En büyük hatamdı

Türk pop müziğinin efsane isimlerinden Yeliz, aile hayatı ve yaptığı evliliklerle ilgili çarpıcı açıklamalar yaptı.

"HATA"

Hayattaki en büyük pişmanlığının evlenmek olduğunu söyleyen Yeliz, şu ifadeleri kullandı: “İki kez evlilik yaptım, ikisi de hayatını kaybettiği için bu konuya girmek istemiyordum. Konuşmak, hatırlamak ağır geliyordu. Ama şunu söylemek istiyorum; hayatımda yaptığım en büyük hata evlenmekti.

"HİÇBİR HAYALİM YOKTU"

Hem de çok genç yaşta evlendim. Şimdi dönüp baktığımda kendime soruyorum; ‘Ne derdin vardı da evlendin? Ne zoruna gitti de böyle bir karar aldın?’ diye. O yaşta evlenmek için hiçbir sebebim yoktu. Hiçbir hayalim yoktu. Tamamen anlık bir heyecandı, düşüncesizlikti. Bugün olsa yapmazdım.

"HİÇ ZORLUK YAŞAMADIM"

Babam kamyon şoförlüğü yaparak bizi okuttu. Ben İtalyan Lisesi mezunuyum. Orta halli bir aileydik ama ne annem ne babam bize hiçbir zorluk hissettirmedi. Cumartesi akşamları bizi mutlaka yemeğe çıkarırlardı. Babam gezmeyi, eğlenmeyi çok severdi.”