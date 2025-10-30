Sürpriz yakınlaşma! Pascal Nouma ve Yasemin Yürük aşk yaşamaya başladı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Dağılan 'Hepsi' grubunun bir parçası olan Yasemin Yürük, eski grup arkadaşlarından Gülçin Ergün ile yaşadığı tartışmalarla sık sık gündeme geliyor.

Daha önce verdiği bir röportajda Hepsi grubunun artık bir araya gelmesinin imkansız olduğunu söyleyen Yürük, bambaşka bir konuyla konuşuluyor.

YENİ AŞK

Aşk hayatını her zaman gözlerden uzak yaşamayı seven ünlü şarkıcının yeni sevgilisi ortaya çıktı. Çekimleri Belçika'da süren 'The Traitors Türkiye' programında süpriz bir yakınlaşma gerçekleşti. Yarışmacılardan Pascal Nouma ve Yasemin Yürük'ün aşk yaşadığı öğrenildi.

Aylar önce aşkla ilgili konuşan Yürük, "Adam yok! Bir erkeğin iyi insan, yürekli ve saygılı olması yeterli!" demişti.