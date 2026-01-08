Survivor macerası kısa sürdü! Selen Görgüzel evine döndü

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ekranların merakla beklenilen yarışmalarından Survivor 2026 Ünlüler Gönüllüler yeni sezonuyla konuşulmaya başladı.

Birbirinden iddialı isimlerin yer aldığı Survivor 2026'da, ünlüler ve gönüllülerde yeni sezonun ilk eleme heyecanı yaşandı.

Nefes kesen heyecana neden olan oyunların ardından Survivor'da ilk eleme adayları; Beyza, Lina, Selen, Gözde ve Sude oldu.

SELEN'İ YOLLADILAR

Survivor'ın yeni formatında uygulanan kader konseyinde yarışmadan elenen isim, oyuncu şarkıcı Selen Görgüzel oldu. Ünlü isim, adaya veda ederken duygusal anlar yaşadı.

Görgüzel, havalimanından yaptığı paylaşımda; ''Şampiyon olup geliyorum. Ama ben zaten şampiyonum. Gönüllerin şampiyonu.'' demişti.

PARKELERİ ÖPTÜ

Survivor macerası sadece bir hafta süren Görgüzel, elendikten sonra evine kavuştu. Adaya çok erken veda eden ünlü isim, sevinçten evinin parkelerini öptü. Evine hasret kalan Görgüzel, mutluluk anlarını Instagram'dan ''Lütfen evimin yerini öpmek istiyorum. Gönüllerin ve sevenlerimin şampiyonuyum.'' sözleriyle paylaştı.