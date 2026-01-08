Survivor Murat Ceylan, sevgilisini de Dominik'e götürdü! Yeni kare var

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ekranların sevilen yarışma programlarından Survivor'la ünlendikten sonra sunuculuk kariyerine yönelen Murat Ceylan, sosyal medya paylaşımlarıyla ve aşk hayatıyla dikkat çekmeye devam ediyor.

YENİ SEVGİLİ

Ceylan'ın Gizem Güneş ile ayrılığının ardından oyuncu Sude Zülal Güler ile aşk yaşadığı öğrenildi. Ünlü sunucu, yeni sevgilisi Sude Zülal Güler ile ilk kez Etiler'de el ele yürürken görüntülenmişti.

DOMİNİK'TE AŞK

İlişkilerini gözlerden uzak yaşamayı tercih eden ikiliden sürpriz paylaşım geldi. Ceylan, Survivor'ın çekimlerinin yapıldığı Dominik'ten kız arkadaşının yeni karesini Instagram hesabından kalp emojisi ile yayınladı.

Geçtiğimiz günlerde trafik kazası geçiren Ceylan, sevenlerini endişelendirmişti. Korkulacak bir şey olmadığını belirten Ceylan; ''Dün endişelenecek bir şeyim olmamasına karşın bir kaza geçirdim. Kaza sırasında kamyonetin altından aracı çıkartırken fotoğraf ve videoları çevrede çeken kişiler tarafından oluşabilecek bilgi kirliliğini önlemek adına bu açıklamayı sizlerle paylaşıyorum.'' ifadelerini kullanmıştı.