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    Victoria Beckham, 25 yıldır aynı yemekleri yiyor

    Ünlü moda tasarımcısı, eşi tarafından eleştirilen diyeti hakkında sessizliğini bozdu.
    • Haber Merkezi
    • 03.07.2022 - 10:08
    • Güncelleme : 03.07.2022 - 10:57
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    Victoria Beckham, 25 yıldır aynı yemekleri yiyor

    David Beckham'ın eşi Victoria Beckham, diyet konusunda izlediği yolla konuşuluyor.

    Beckham, yaptığı son açıklamada, kocası David'in sadece balık ve sebze yediğini söylemesinin ardından "disiplinli" diyetini savundu.

    Diyetini anlattı: Balık, avokado, fındık

    48 yaşındaki moda tasarımcısı, Vogue dergisine verdiği röportajda, David'i işaret ederek, "Demek istediği, yemek yeme şekli konusunda daha disiplinli biriyle hiç tanışmadığıydı." dedi.

    Diyetinin içeriğini sıralayan Victoria, çeşitli sağlıklı yağlarla beslendiğini, bunların balık, avokado, fındık ve buna benzer gıdalardan oluştuğunu söyledi.

    Victoria'nın egzersiz rutini

    Victoria, "Yemek yemek ya da egzersiz yapmak gibi işlerde oldukça kesinim." diye konuştu.

    Beckham ayrıca, egzersiz rutininin pilates, koşu bandında yokuş yukarı koşu ve yoğun ağırlık seanslarından oluştuğunu söyledi.

    David Beckham: Son 25 yıldır aynı şeyi yiyen biriyle evliyim

    47 yaşındaki David Beckham, "Ne yazık ki, son 25 yıldır aynı şeyi yiyen biriyle evliyim. Victoria ile tanıştığımdan beri sadece ızgara balık ve buharda pişmiş sebze yiyor. Oradan ayda yılda bir sapar." ifadelerini kullanmıştı.

    Victoria Beckham, 25 yıldır aynı yemekleri yiyor #1


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