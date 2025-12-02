Yoğun bakımda! Oyuncu Murat Cemcir'in durumu hakkında hastaneden açıklama

- Ünlü oyuncu Murat Cemcir, divertikül kanaması nedeniyle birkaç gündür yoğun bakımda.
- Hastaneden yapılan açıklamaya göre, gerekli müdahaleler yapıldı ve Cemcir'in bugün yoğun bakımdan çıkarılması bekleniyor.
- Sağlık durumu daha iyi olan oyuncunun tedavisi devam ediyor.
'Düğün Dernek', 'İşler Güçler' ve 'Kardeş Payı' gibi projelerle ünlene başarılı oyuncu Murat Cemcir, yakın dostu Ahmet Kural ile arası açılınca ekranlardan uzak kalmıştı.
Cemcir'den dün gelen haber sevenlerini üzdü. Oyuncunun birkaç gündür yoğun bakımda yattığı öğrenildi.
İç kanama geçiren oyuncu Murat Cemcir'in yoğun bakımda olduğu hastaneden açıklama geldi.
HASTANEDEN AÇIKLAMA
Cemcir için "Divertikül kanaması ile hastanede, gereken müdahaleler yapıldı, yoğun bakımdan bugün çıkarılması bekleniyor, bugün daha iyi, tedavisi devam ediyor" ifadelerine yer verdi.