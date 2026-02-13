12 Şubat 2026 reyting sonuçları: Sevdiğim Sensin, İnci Taneleri, Halef…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Televizyon ekranlarında rekabetin zirveye çıktığı 12 Şubat 2026 Perşembe akşamı, izleyiciler birbirinden güçlü yapımlarla buluştu.

Dizilerden yarışma programlarına, haber bültenlerinden eğlence içeriklerine kadar birçok yapım yeni bölümleriyle seyirci karşısına çıktı. Gecenin kazananı ise merak konusu oldu.

TİAK, 12 Şubat tarihine ait reyting sonuçlarını açıladı. Peki, dün akşam en çok ne izlendi?

SEVDİĞİ SENSİN DİZİSİ ŞAŞIRTTI

Yayınlanan ilk bölümüyle izleyicilerin beklentilerini zirveye çıkaran Sevdiğim Sensin dizisi, 2. sıraya yerleşti.

Dün akşam reyting sıralamasında her hafta olduğu gibi Halef: Köklerin Çağrısı dizisi zirvede yer aldı.