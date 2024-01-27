Bergüzar Korel’den kötü haber! Salgına yakalandı, takipçilerini uyardı "Korkmayın" Londra'da yaşayan ünlü oyuncu Bergüzar Korel, salgın hastalığına yakalandığını duyurdu. Korel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, takipçilerini uyardı.

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Ünlü oyuncu Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç ve üç çocuğuyla birlikte yaşadığı Londra'da beklenmedik bir sağlık sorunuyla karşı karşıya kaldı.

Korel, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla, ortanca oğlu Han ve minik kızı Leyla'nın 'scarlet fever' olarak bilinen kızıl salgınına yakalandığını duyurdu.

Bergüzar Korel, çocuklarının semptomlarının ateş, boğaz ağrısı ve kulak ağrısı olduğunu belirterek, takipçilerini salgına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Çocuklarının durumunu paylaştı

Son güncellemesinde ise çocuklarının durumu hakkında bilgi vererek, "Bebekler iyi, ateşleri düştü. Vücuda irmik ya da kum dökülmüş hissi devam ediyor, ancak kızarıklık azaldı" ifadelerini kullandı.