Bu akşam diziler var mı? 30 Mart Pazar ATV, Show TV, Kanal D, TRT 1, TV8...

TV'de bayram havası...
Ramazan Bayramı'nda takip ettiği yapımları kaçırmak istemeyenler, bugünkü akışları takip ediyor.
Bu kapsamda, "bu akşam diziler var mı" sorusu medya gündeminde yer alıyor.
Kanallarda 30 Mart 2025 Pazar akışları belli oldu.
İşte bugünkü yapımlar...
ATV yayın akışı
07:30 atv'de Hafta Sonu
10:00 Can Borcu
13:25 Dizi TV
14:15 Başka Bir Gün
17:00 Sağ Salim
19:40 atv Ana Haber
20:00 Bal Kaymak
Kanal D
08:30 Konuştukça
09:45 Eşref Rüya
12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi
13:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı
14:30 Uzak Şehir
16:15 Eşref Rüya
18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Şarkılar Bizi Söyler
Star TV
08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi
09:00 Yalı Çapkını
11:00 Tülin Şahin ile Moda
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
14:15 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa
15:30 Yapay Zeka Çağı Yükleniyor
16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri
16:45 Kral Kaybederse
19:00 Star Haber
20:00 Düğün Dernek 2
NOW TV
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Ekonomi Arası
11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi
13:00 Kızıl Goncalar
16:00 Hudutsuz Sevda
19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar
TV8
08:00 Oynat Bakalım
09:00 Gençlik Rüzgarı
10:00 Gazete Magazin
12:45 O Ses Türkiye
15:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim
20:00 Macaristan - Türkiye / Canlı
22:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm
Show TV
08:00 Siyah Kalp
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Bahar
15:30 Deha
18:25 Hafta Sonu Ana Haber
20:00 Güldür Güldür
00:15 Kızılcık Şerbeti
TRT 1
07:50 Alparslan: Büyük Selçuklu
11:45 Enine Boyuna
13:00 Vefa Sultan
15:45 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket
16:15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması
18:00 Ramazan Sevinci
19:40 Ana Haber
20:05 Gönül Dağı