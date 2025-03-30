Bu akşam diziler var mı? 30 Mart Pazar ATV, Show TV, Kanal D, TRT 1, TV8...
Yağmur Uçar

TV'de bayram havası...

Ramazan Bayramı'nda takip ettiği yapımları kaçırmak istemeyenler, bugünkü akışları takip ediyor.

Bu kapsamda, "bu akşam diziler var mı" sorusu medya gündeminde yer alıyor.

Kanallarda 30 Mart 2025 Pazar akışları belli oldu.

İşte bugünkü yapımlar...

ATV yayın akışı

07:30 atv'de Hafta Sonu

10:00 Can Borcu

13:25 Dizi TV

14:15 Başka Bir Gün

17:00 Sağ Salim

19:40 atv Ana Haber

20:00 Bal Kaymak

Kanal D

08:30 Konuştukça

09:45 Eşref Rüya

12:45 Evrim Akın ile Ev Gezmesi

13:45 Arda'nın Ramazan Mutfağı

14:30 Uzak Şehir

16:15 Eşref Rüya

18:30 Kanal D Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Şarkılar Bizi Söyler

Star TV

08:15 Dr. Özgür Koldaş ile Sağlık Gündemi

09:00 Yalı Çapkını

11:00 Tülin Şahin ile Moda

12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk

14:15 Aslı Özkaya İle Bir Şansım Olsa

15:30 Yapay Zeka Çağı Yükleniyor

16:15 Özlem Mekik ile Ramazan Tarifleri

16:45 Kral Kaybederse

19:00 Star Haber

20:00 Düğün Dernek 2

NOW TV

08:30 Çalar Saat Hafta Sonu

11:15 Ekonomi Arası

11:20 Merve Yıldırım ile Benden Söylemesi

13:00 Kızıl Goncalar

16:00 Hudutsuz Sevda

19:00 Ozan Gündoğdu ile NOW Ana Haber Hafta Sonu

20:00 Şakir Paşa Ailesi: Mucizeler ve Skandallar

TV8

08:00 Oynat Bakalım

09:00 Gençlik Rüzgarı

10:00 Gazete Magazin

12:45 O Ses Türkiye

15:30 Ben Eşimi Bilmez Miyim

20:00 Macaristan - Türkiye / Canlı

22:00 Survivor All Star-Gönüllüler / Yeni bölüm

Show TV

08:00 Siyah Kalp

10:00 Pazar Sürprizi

13:00 Bahar

15:30 Deha

18:25 Hafta Sonu Ana Haber

20:00 Güldür Güldür

00:15 Kızılcık Şerbeti

TRT 1

07:50 Alparslan: Büyük Selçuklu

11:45 Enine Boyuna

13:00 Vefa Sultan

15:45 Ömür Akkor İle Bir Sofra Bin Bereket

16:15 Kur'an-ı Kerim'i Güzel Okuma Yarışması

18:00 Ramazan Sevinci

19:40 Ana Haber

20:05 Gönül Dağı

ensonhaber icon
Yağmur Uçar
Editor