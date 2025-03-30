Haberler



Medya



Bu akşam diziler var mı? 30 Mart Pazar ATV, Show TV, Kanal D, TRT 1, TV8...

Bu akşam diziler var mı? 30 Mart Pazar ATV, Show TV, Kanal D, TRT 1, TV8... Bayramın 1. günü televizyonda yayınlanacak olan diziler belli oldu. Takip ettiği dizisi olanlar, 30 Mart 2025 güncel yayın akışına göz atıyor. İşte TV'de bugünkü diziler...