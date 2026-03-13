Kızılcık Şerbeti'nde "İspanya" dostluğu: Ünallar'dan destek geldi

Sosyal medya ile ivme kazanan Türkiye ile İspanya arasındaki dostluk, bu kez popüler bir televizyon dizisi aracılığıyla ekranlara yansıdı.

Show TV'de yayınlanan Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölümünden paylaşılan ön izleme sahnesinde, Ünal Ailesi’nin İspanya maçını birlikte izlediği anlar dikkat çekti.

Sahne sırasında yapılan kardeşlik vurgusu, iki ülke arasındaki dostluk mesajını ön plana çıkarırken, yayınlanan tanıtım kısa sürede sosyal medyada gündem oldu.

Dizinin bu sahnesi, izleyiciler tarafından hem mesajı hem de atmosferiyle yoğun ilgi gördü.

İşte, o anlar...