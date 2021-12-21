Çalıkuşu'nun Feride'sini görenler tanıyamıyor! Yeşilçam'ın tescilli güzeli Aydan Şener'in son hali

Çalıkuşu filmi ile Yeşilçam'a damgasını vuran usta oyuncu Aydan Şener, Türkiye'nin sevilen isimleri arasında yer alıyor. Sosyal medyayı aktif kullanan oyuncu, paylaşımlarıyla kendine hayran bırakıyor.

1963 yılında Kilis'te dünyaya gelen usta oyuncu Aydan Şener, 1981 yılında Türkiye Güzeli seçilmişti.

Aynı yıl Miss World güzellik yarışmasında Türkiye'yi temsil eden Şener, ardından kısa bir süre mankenlik yapmıştı.

Güzel oyuncu, oyunculuğa ilk adımını 1983 yılında televizyon ekranlarında yayınlanan "Küçük Ağa" adlı dizi ile birlikte adım atmıştı.

ÇALIKUŞU İLE DİKKATLERİ ÇEKTİ

1986 yılında başrolünü Kenan Kalav ile paylaştığı Çalıkuşu filminde hayat verdiği 'Feride' karakteriyle dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Aydan Şener, rol aldığı dizi ve filmlerle sık sık adından söz ettirmişti.

Sergilediği oyunculuk performansının yanı sıra güzelliğiyle de herkesi kendine hayran bırakan Şener, son haliyle gündeme geldi.

''KİM DER 58 YAŞINDA DİYE''

Sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alan 58 yaşındaki oyuncu, bir kez daha güzelliğiyle hayranlarını mest etti.

Şener'in sosyal medya paylaşımlarını görenler, "Kim der 58 yaşında diye", "20'likleri cebinden çıkarır", "Yıllara ona hiç uğramamış" gibi yorumlarda bulundu.