Camdaki Kız 77. bölüm fragmanı yayınlandı! "Bittim artık ben!" Perşembe günleri reyting rekorları kıran Kanal D'nin sevilen dizisi Camdaki Kız, dün akşamki bölümüyle izleyicileri televizyona kilitledi. Yeni bölümü merakla beklenirken diziden ilk fragman geldi. Hayatının gerçeği ile yüzleşen Nalan bakın artık nasıl bir yol izleyecek... İşte Camdaki Kız 77. bölüm fragmanı...

Gülseren Budayıcıoğlu’nun aynı isimli romanından uyarlanan, gerçek bir aşk hikayesini konu alan Camdaki Kız, her bölümüyle izleyicileri televizyona kilitliyor.

OGM Pictures imzalı, ilk bölümü 8 Nisan 2021 tarihinde yayınlanan dizinin yönetmenliğini Nadim Güç, senaryosunu ise Seda Altaylı Turgutlu ve Yeşim Arslan kaleme alıyor.

Başrollerini ise, Burcu Biricik, Feyyaz Şerifoğlu, Devrim Yakut, Enis Arıkan, Selma Ergenç, Cihangir Ceyhan gibi başarılı oyuncular paylaşıyor.

Dizinin son bölümünde Nalan gerçek babasının kim olduğunu öğrenmişti. Peki bundan sonra nasıl bir yol izleyecek?

Yeni bölümde neler olacak?

Dizinin yeni bölümünde Nalan'ın gerçek babası olan Metin ve Nalan yüzleşir. Metin, kızı Nalan'a veda eder.

Diğer yandan Sedat, Nalan'ın hayatındaki kişinin kim olduğunu öğrenmek için Muzo'yu sıkıştırır. Muzo, Hayri olduğunu söyler.

Sedat, Hayri ve Nalan'ı takip eder ve birlikteliklerini görür. İşte Camdaki Kız yeni bölüm fragmanı...

Camdaki Kız 77. bölüm fragmanı