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İsrail, 7 Ekim'den bu yana Gazze’de bir soykırım gerçekleştiriyor.

Şimdiye kadar 20 bini aşkın masum kişinin can verdiği saldırılara, küresel çapta tepkiler sürüyor.

Soykırımın karşısında duran kesimler, çeşitli boykotlar gerçekleştiriyor.

İsrail saldırılarına destek veren Batılı şirketler birçok ülkede hedef alındı.

Bunlardan biri de kahve zinciri Starbucks…

Starbucks'a boykot sürerken, haber spikerinin canlı yayına Starbucks bardağıyla çıkması tepkilere neden oldu..

Starbucks bardağıyla haber sundu

TGRT'de hafta sonu haber kuşağını sunan spiker Meltem Günay'ın bu hakaretine sosyal medyada tepkiler çığ gibi büyüdü.

Olayın ardından kanaldan açıklama geldi.

TGRT Haber TV'den yapılan açıklamada, "Kurumumuzun ilkeleri gereği spikerin herhangi bir firmanın örtülü reklamını yapacak şekilde sunuculuk yapması kesinlikle yasaktır" vurgusunda bulunuldu.

İşine son verildi

Ayrıca Gazze ve Türk halkının yanında olmaya devam edeceklerini vurgulayan kanal, spiker Meltem Günay'ın işine son verildiğini duyurdu:

TGRT Haber TV’nin 24.12.2023 tarihli haber yayınında spikerlik yapan Meltem Günay‘ın önünde Starbucks’a ait bir fincan ile haber sunduğu görülmüştür.



Kurumumuzun ilkeleri gereği spikerin TGRT Haber TV’de herhangi bir firmanın örtülü reklamını yapacak şekilde sunuculuk yapması kesinlikle yasaktır. Bu ilkeye aykırı hareket eden haber spikeri ve yönetmenin işine haklı nedenle son verilmiştir.



Kurumumuz Gazze konusunda Türk halkının taşıdığı hassasiyetleri bilen ve sonuna kadar savunan bir anlayışa sahiptir. Buna aykırı bir eylemin, yayının tasvip edilmesi kesinlikle mümkün değildir. Bizlerde iş akdine son verilen sunucu ve yönetmenin bu eylemini asla tasvip etmiyoruz ve şiddetle kınıyoruz. Bu nedenle de iş akitlerine son verilmiştir.



Kurumumuz bundan sonra da Gazze ve Türk halkının yanında olmaya ve hassasiyetlerine sahip çıkmaya sonuna kadar devam edecektir.



Kamuoyuna saygı ile duyurulur.