Dilan Polat ve Engin Polat’a bir ceza daha kesildi! Türkiye’nin son günlerdeki gündeminin nabzını tutan Dilan Polat Engin Polat çiftinin soruşturmasında hemen her gün yeni bir detay ortaya çıkıyor. Bir ceza da Ticaret Bakanlığı’ndan geldi.

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ensonhaber.com

Dialn ve Engin Polat çitfi hakkında İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından "suç örgütü kurmak ve yönetmek", "suç örgütüne üye olmak", "suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklamak", "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal etme" ve "Vergi Usul Kanunu'na muhalefet" suçu olmak üzere 5 ayrı suçtan soruşturma yürütülüyor.

Çiftin yaptığı usulsüzlerin Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) raporuyla ortaya çıkmasıyla birlikte malvarlıklarına el kondu, haklarında yurtdışına çıkış yasağı getirildi, ev ve işyerlerinde arama yapıldı ve gözaltına alındıktan sonra tutuklanmalarına karar verildi.

Bir cezada Ticaret Bakanlığı’ndan

Ticaret Bakanlığı Resmi Kurulu, 16 ve 17 Ekim’de https://dilanpolat.com.tr adresli internet sitesinde ve Instagram’da yer alan tanıtımları mercek altına aldı. Meltem Güneş'in haberine göre; incelemeler sonucu tanıtımlardaki ifadelerin ve görüntülerin tabipler tarafından uygulanması gereken tıbbi işlemlerle ilgili olduğu, kapsamını aştığı ve “reklam” niteliğinde olduğu değerlendirildi.,

Ayrıca tanıtımlarda kuruluşun farklı isimlerle nitelendirildiği, söz konusu tanıtımlarda kuruluşun iletişim bilgilerinde yer alan adres ile ruhsatında kayıtlı olan adresin farklı olduğu görüldü. Bu kapsamda reklam veren D Polat Estetik Sağlık Hizmetleri hakkında, 347 bin 128 TL para cezası ile reklam durdurma cezası verildi.