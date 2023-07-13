Göğüslerini küçülten Miray Daner’den mayolu paylaşım! Gören gözlerini alamıyor Geçtiğimiz aylarda estetik operasyonlar yaptıran Miray Daner, göğüslerini de küçülttü. Sosyal medya hesabından mayolu pozunu yayınlayan ünlü oyuncunun cesur pozu sosyal medyayı salladı.

Bir dönem Medcezir dizisiyle gönüllerde taht kuran Miray Daner, yıllar içindeki değişimiyle adından söz ettiriyor.

Son olarak Netflix’te yayınlanan Kuş Uçuşu dizisinde Aslı karakteriyle izleyici karşısına çıkan başarılı oyuncu, fazla kilolarından kurtuldu.

Geçtiğimiz aylarda da ufak estetik operasyonları geçiren Miray Daner, rahatsız olduğu göğüslerini de küçülttü.

Aktif olarak kullandığı sosyal medya hesabından paylaşım yapmayı ihmal etmiyor. Son olarak mayolu pozuyla takipçilerini mest etti.

Mayolu pozuyla olay yarattı

Sıcak havaları havuzla değerlendiren Miray Daner, havuz başında mayolu pozunu paylaştı. Ünlü oyuncunun paylaşımı kısa sürede büyük ilgi gördü.