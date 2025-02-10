Halit Ergenç'li 'Kral Kaybederse' İçin Geri Sayım Başladı: İşte Yayın Tarihi

Yağmur Uçar

Yapımını OGM Pictures'ın üstlendiği, başrollerinde Halit Ergenç, Aslıhan Gürbüz ve Merve Dizdar'ın yer aldığı Kral Kaybederse için geri sayım başladı.

Senaryosunu ise Ertan Kurtulan, Eylem Akın ve Sedef Bayburtluoğlu Gürerk'in kaleme aldığı dizide; Kenan Baran'a Halit Ergenç, Kenan'ın eşi Handan'a Aslıhan Gürbüz ve Kenan'ın büyük aşkı Fadi'ye Merve Dizdar hayat veriyor.

Güç, hırs, aşk ve ihanetle dolu bir hikayeye sahip olan dizi, Kenan Baran’ın zirveden düşüşünü ve bu düşüşle birlikte sürüklenen hayatları çarpıcı bir şekilde ortaya koyuyor.

Gülseren Budayıcıoğlu'nun aynı adlı eserinden uyarlanan Kral Kaybederse'nin yayın günü ve tarihi belli oldu.

İşte Kral Kaybederse yayın tarihi, konusu ve oyuncu kadrosu hakkında detaylar...

KRAL KAYBEDERSE 1. BÖLÜM

Kral Kaybederse ilk bölümüyle 11 Şubat salı akşamı saat 20:00'de Star'da...

Dizinin 1. bölüm fragmanı yayınlandı. Tanıtımda; Handan'ın Kenan'ın kendisini aldattığından şüphelenmesi ve Fadi'nin Kenan ile tanışması dikkat çekti.

DİZİ KONUSU

Kral Kaybederse narsist ve bağımlı olan bir kişinin çocukluktan itibaren yaşadıklarını konu eden bir romandır.

Kenan, annesi tarafından tam bir kral gibi büyütülmüş, zor bir çocukluk dönemi geçirmiş ve bu yaşanılanları hayatından silememiştir. Kenan şımarık, zengin ve yakışıklı bir erkektir.

Sonuç olarak eşi ve sevgilisi ile yaşadığı ardından ise her şeyini tek tek kaybeden Kenan’ın psikiyatrise sığınışı konu alınır.

Aşkın ihanete, gücün zayıflığa dönüştüğü bir serüvende, kralın ne kaybedeceğini öğrenmek sadece başlangıç olacak.

KRAL KAYBEDERSE OYUNCULARI

Halit Ergenç, Merve Dizdar, Aslıhan Gürbüz, Nilperi Şahinkaya, Murat Garipağaoğlu, Cenan Çamyurdu, Nalan Kuruçim, Fulden Söğüt Etik, Ezgi Ulusoy, Ferhan Gülşah Varlıoğlu, Cihan Talay, İdil Yener, Ayşen Gürler, Ali Rıza Kubilay ve Ferhat Yılmaz