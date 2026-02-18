Jutta Leerdam'ın olimpiyat sevinci: Fermuarını açtı, 1 milyon dolar kazandı...

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

2026 Milano-Cortina Kış Olimpiyat Oyunları'nda 1000 metre sürat pateninde Hollandalı sporcu Jutta Leerdam, altın madalyanın sahibi oldu.

27 yaşındaki Leerdam, 1.12.31'lik derecesiyle olimpiyat rekoru kırarken, zafer kutlamasında yaptığı hareketle binlerce dolar kazandı.

Yarışın sona ermesiyle birlikte formasının fermuarını açarak iç çamaşırını gösteren Hollandalı sporcunun bu görüntüsü 6 milyonun üzerinde izlenme aldı.

Leerdam'ın bu hareketinin ardından sponsorluk anlaşması çıktı.

Jutta Leerdam'ın fermuarını açarak içindeki beyaz Nike iç çamaşırını göstermesinin ardından firma "Bu kadar hızlı olduğunuzda izin istemezsiniz" mesajını paylaştı.

Hollandalı sporcunun bu hareketiyle yaptığı marka anlaşması dolayısıyla 1 milyon doların üzerinde bir gelir elde edeceği öne sürüldü.