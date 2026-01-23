Kızılcık Şerbeti'nde yer yerinden oynayacak! O isim açılıyor…

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ekranların reyting rekortmeni dizisi Kızılcık Şerbeti'nde sular durulmuyor.

Her bölümüyle sosyal medyayı kasıp kavuran dizinin en dikkat çeken karakterlerinden biri olan Nilay hakkında, kulislerden bomba bir iddia sızdı.

Başarılı oyuncu Feyza Civelek’in daha önce verdiği röportajlardaki o sözleri yeniden gündem olurken, önümüzdeki bölümlerde yaşanacak radikal değişim izleyiciyi şimdiden ikiye böldü.

NİLAY AÇILIYOR

Gazeteci Birsen Altuntaş’ın aktardığı bilgilere göre, dizinin en çok konuşulan karakterlerinden biri olan Nilay açılıyor.

Daha önce verdiği röportajlarda Nilay karakterinin başörtüsünü çıkaracağını açıklamıştı.

Gelen bilgilere göre Nilay, önümüzdeki bölümlerde bazı sahnelerde başörtüsüz haliyle izleyici karşısına çıkacak.