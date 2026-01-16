Kızılcık Şerbetine geri döndü: Nursema, atlatamayacak...

- Kızılcık Şerbeti dizisinin yeni bölüm fragmanında Fatih Gühan geri döndü.
- Gühan'ın canlandırdığı İlhami, Nursema'yı şaşırtacak.
- Dizi, Show TV'de cuma akşamları yayınlanıyor.
Dört sezondur adından söz ettiren Kızılcık Şerbeti dizisi, cuma akşamları Show TV'de yayınlanıyor.
Kadrosu oldukça değişen ve yeni isimler eklenen dizi, yine ilgiyi diri tutuyor.
Eski oyunculardan bazılarının döneceğinin iddia edildiği Kızılcık Şerbeti'nde karakterlerden biri sonunda göründü.
NURSEMA'YA ŞOK
Dizinin yeni fragmanı sürpriz bir geri dönüşü gözler önüne serdi.
Asil’in yeni kurduğu dijital platformda sanat yönetmeni olarak işe başlayan Nursema’yı yeni bölümde büyük bir sürpriz bekliyor.
Nursema’nın kalbi kırık olarak geride bıraktığı İlhami karakteri yeniden karşısına çıkıyor.
İlhami’ye hayat veren oyuncu Fatih Gühan, dizinin yeni bölümü ile izleyiciyle yeniden buluşuyor.