Komedyen Stephen Colbert'in İstanbul'daki berber anısı

Ünlü Amerikalı komedyen ve talk show sunucusu Stephen Colbert, Türkiye’ye olan ilgisini bu kez İstanbul'da gösterdi.

Türkiye'yi sevdiğini daha önce defalarca dile getiren Colbert, 77. Emmy Ödülleri’nin açılışında İstanbul’un plastik cerrahi alanındaki başarısına yaptığı esprili gönderme ile salondakileri kahkahaya boğmuştu.

Son olarak İstanbul’a gelen Colbert, bu ziyaretinde yaşadığı ilginç bir berber deneyimini anlatarak yine gündem oldu.

TÜRK BIYIĞI BIRAKTI

İstanbul’da bir berbere tıraş olmak için giden Stephen Colbert, beklemediği bir teklif ile karşılaştı.

Colbert, tıraş sırasında berberin bıyığını kesmek istemediğini belirterek yaşananları şu sözlerle anlattı:

“Tıraş olmak için oturduğumda bıyığı kesmeyeceğini söyledi. ‘Karım bıyığı sevmiyor, kesin’ dedim. Ama o, ‘Çok güzel yaparım’ dedi ve gerçekten de öyle yaptı.”

Israrlı teklif karşısında berberine güvenen Colbert, sonunda ikna oldu ve Türk bıyığı ile berberden ayrıldı.