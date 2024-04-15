Kurtlar Vadisi'ndeki İsrail-İran sahnesi şoke etti! Meğer yıllar önce... Ortadoğu'da hareketlilik sürerken Kurtlar Vadisi'ndeki İran ve İsrail ile ilgili bir sahne sosyal medyada gündeme geldi.

ensonhaber.com

İran, İsrail'e misilleme saldırısı gerçekleştirdi.

"Gerçek Vaat Operasyonu" adı verilen saldırının, İsrail'in Şam'daki İran Konsolosluğu'na düzenlediği saldırıya cevap olarak gerçekleştirildiği açıklandı.

İran'ın fırlattığı insansız hava araçları saatler sonra İsrail semalarına ulaşırken, Demir Kubbe devreye girdi.

Kudüs ve Tel Aviv gibi kentlerde siren sesleri yükseldi.

Ortadoğu'da gerilim yeniden tırmanırken, Kurtlar Vadisi'ndeki İran ve İsrail ile ilgili bir sahne gündem oldu.

Söz konusu sahnede; dizideki Polat Alemdar karakterinin ve karşısındakinin iki ülke için yapmış olduğu tespitler dikkat çekti.

"Adı konmamış işbirliği"

İran ve İsrail ile ilgili sahnede geçen diyalog ise şöyle;

"Bölgede İsrail ile İran'ın adı konmamış bir işbirliği var aslında. İkisi de varlıklarını, birbirlerine olan karşıtlıkları üzerinden sürdürüyor. İsrail olmasa İran bölgede hüküm sahibi olamaz. İran olmasa İsrail Amerikalıları dilediği gibi kullanamaz."

"Yapay kriz"

"Tansiyonun düştüğünü hissettikleri an yapay bir kriz yaratıyorlar. Bütün dünya teyakkuza geçiyor. İran horozlanıyor, karşılığında bölgeye mesajını veriyor. İsrail diyor ki 'İran, teröristlerin en büyük destekçisi. Onu yok etmememiz lazım.' Arada da petrol ve silah lobileri büyük paralar kazanıyor."