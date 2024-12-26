MasterChef 2020 şampiyonu Serhat Doğramacı bakın şimdi ne yapıyor

Yağmur Dinç

MasterChef 2020 tarihine adını kazıyan Serhat Doğramacı, şampiyonluk yaşadı.

Yarışmaya iddialı bir giriş yapan Serhat, "Basit bir şekilde şampiyon olacağım" demişti.

Sözünü tutan Doğramacı, yarışmanın ardından da mutfaktan ayrılmadı.

Kariyer inşasına devam eden MasterChef Serhat, bakın şimdi ne yapıyor...

MICHELIN ALDI

MasterChef döneminde nişanlı olan Serhat, akabinde hemen evlendi.

Eşi ile birlikte mutfakta olan Serhat Doğramacı İstanbul'da birçok yerde ve Bodrum'da restoran işletiyor.

MICHELIN Rehberi, 2025 Seçkisinde tam 2 ödül alan Serhat, 2025 Michelin Genç Şef Ödülü'nün sahibi olurken Bodrum'daki Mezra Yalıkavak restoranı Yeşil Yıldız aldı.