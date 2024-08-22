MasterChef Çağlar'ın yıllar önce katıldığı yarışma ortaya çıktı! O halini gören tanıyamadı..."Resmen evrim" MasterChef 2024 ana kadrosunda yer alan Çağlar'ın daha önce Ali Sunal'ın sunduğu programda yer aldığı görüldü.

Editör: Yağmur Dinç

MasterChef 2024 tam gaz devam ediyor...

Bu sezon kadroda olan yarışmacılar da izleyicilerin merceği altında.

Bazı isimler ekrana ilk kez çıkarken bazıları ise deneyimli oluyor.

Çağlar da o isimlerden bir tanesi...

MasterChef Çağlar'ın yıllar önce bir programa daha katıldığı ortaya çıktı.

ŞANSINI DENEDİ

Çağlar'ın Ali Sunal'ın sunduğu "Bir Sorun mu Var?" adlı bilgi yarışmasında yarıştığı anlar TikTok'ta paylaşıldı.

Yıllar içinde büyük bir değişim yaşayan yarışmacının hali dikkat çekti.

İşte Çağlar'ın o yarışmadaki hali...