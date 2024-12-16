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Haber Merkezi

TV8 ekranlarının sevilen yarışma programı MasterChef Türkiye'de dün akşam eleme heyecanı yaşandı.

MasterChef'in son bölümünde Eda, Alper, Erim ve Şirin eleme potasına girmişti.

İlk aşamada yarışmacıların Erciş Lahanası ile yaratıcılıklarını sergilemesi istendi. Her biri, özgün tariflerle lezzet ve teknik bilgi sergileyerek mücadele etti.

BİR KİŞİ DAHA GİTTİ

Yarışmanın sonucunda, puanlar şöyle sıralandı: Eda 22, Erim 19, Şirin 16 ve Alper 11 puan aldı.

Şeflerin puanları ile beraber yarışmacılar arasında yüksek bir rekabet oluştu.

İkinci aşamada ise Danilo Şef’in özel tarifi Frienze’yi hazırlamak için yarıştılar.

İkinci etapta yarışmacıların heyecanı doruk noktasına ulaştı.

ALPER TABAĞI DEVİRİNCE ELENDİ

Ancak sunum öncesinde bir talihsizlik meydana geldi ve Alper, tabağını devirdi.

Puanlama yapılmayan ikinci etap sonrası şefler zor bir karar vermek zorunda kaldı.

Alper’in yaşadığı bu talihsiz kaza, onun MasterChef’te veda etmesine neden oldu.