MasterChef'te yarışmacı, Mehmet Yalçınkaya'nın üzerine yürüdü

MasterChef'in son bölümünde yaşanan tartışma, geceye damga vurdu.

Çağatay Doğanoğlu'nun sürekli konuşması ve şefleri dinlememesi, Mehmet Yalçınkaya'yı kızdırdı.

Çok sinirlenen Mehmet Şef, "Seni geçen sefer de uyardım. Burada yarışmacıyla konuşuyoruz. Ağzını yüzünü oynatman bir tarafa yukarıdaki arkadaşlarınla makara yapıyorsun. Çık dışarı, terbiyesiz." dedi.

HERKESİ ŞAŞIRTAN HAMLE

Bunun üzerine geri dönen ve şeflere doğru yürüyen Çağatay'ı, arkadaşları güçlükle dışarı çıkardı.

Balkondakiler de "Sus, konuşma" diyerek onu uyardı.

İyice sinirlenen Mehmet Şef, "Biz burada iş yaparken bizi dinleyeceksin." dedi.

"DAHA ÖNCE GÖRMEDİĞİMİZ BİR OLAY"

Nisa'nın eleme adayı olarak Çağatay'ın adını söylemesi sonrası Danilo Zanna ile birlikte yarışmacılara açıklama yapan Somer Şef, şöyle dedi:

"Evet arkadaşlar hiç olmayacak bir olay bunlar. Daha önce de görmediğimiz tarzda bir olay. Biz de sizler kadar üzüldük. Üzerine düşünüp bir konuşalım gerekirse yarın konsey yaparak açalım."

Çağatay Doğanoğlu'nun akıbeti yarınki bölümde belli olacak.