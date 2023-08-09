Melisa Döngel'in beyaz mini kıyafetli pozlarına beğeni yağdı! 'Yakıyorsun ortalığı yine' Ünlü oyuncu Melisa Döngel güzelliği ile tüm dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Oyuncunun son Instagram paylaşımı büyük beğeni topladı. İşte o kareler..

Ünlü oyuncu Melisa Döngel sosyal medyada paylaştığı pozlar ile takipçilerinin beğenisini kazanmaya devam ediyor. Güzelliği ile dikkatleri üzerine çeken genç oyuncu sosyal medyayı oldukça aktif olarak kullanıyor. 18 Eylül 1999 yılında İstanbul'da dünyaya gelen 23 yaşındaki Melisa Döngel birçok dizide rol aldı. Melisa Döngel, Arka Sokaklar, Hangimiz Sevmedik, Bizim Hikaye, Sadakatsiz, Kusursuz Kiracı, Aşk Mantık İntikam ve Barbaros Hayreddin: Sultanın Fermanı gibi başarılı projelerde rol aldı. Başarılı performansıyla dikkat çeken oyuncu Instagram'da oldukça popüler bir isim olarak göze çarpıyor. Genç oyuncunun Instagram'da 4.1 milyon takipçisi bulunuyor. Melisa Döngel'in son Instagram paylaşımı büyük beğeni topladı. Beyaz bir elbise ile poz veren Melisa Döngel takipçilerinden tam not aldı. İşte oyuncunun son paylaşımı..