Miray Daner dekolteyi verdi, ortalık alev aldı "Analar neler doğuruyor" Medcezir dizisinin unutulmayan oyuncularından Miray Daner, cesur pozlarıyla büyülemeye devam ediyor. Genç oyuncu, boydan boya yırtmaçlı elbisesiyle nefes kesti.

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Türkiye’nin sevilen oyuncularından biri olan Miray Daner, özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündemde.

Ünlü oyuncu, Medcezir dizisiyle başlayan yolculuğunda farklı projelerdeki başarılı performanslarıyla adından sıkça söz ettiren bir isim haline geldi.

Son durağı Netflix'in ses getiren dizisi Kuş Uçuşu olan Daner, Aslı karakterine hayat vererek izleyicilerin beğenisini kazandı.

Yıllar içinde güzelliğine güzellik katan Miray Daner’in sosyal medya paylaşımları görenleri kendine hayran bırakıyor. Son pozu gündemi salladı.

Derin yırtmacıyla mest etti

Miray Daner, cesur pozlarına bir yenisini daha ekledi. Boydan boya yırtmacı olan elbisesiyle verdiği iddialı kareler sosyal medyayı yıktı geçti.

Ünlü oyuncunun bu kareleri takipçilerinin beğenisini topladı. Kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.