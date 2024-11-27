Onur Buldu, Güldür Güldür'den neden ayrıldığını açıkladı! Ayrılık sebebi bakın neymiş...

Hüseyin Topuz

Güldür Güldür'ün sevilen isimlerinden biri olan Onur Buldu geçen sezon ayrıldığı programa bu sezon yeniden döndü.

Ceyda Düvenci'nin programına konuk olan Onur Buldu ekipten neden ayrıldığını ilk kez açıkladı.

Bu sezon 12. sezonuyla ekranlarda olan Güldür Güldür'e geri dönen Onur Buldu'nun ekibe yeniden dönmesi coşkuyla karşılandı.

Onur Buldu'nun ayrılık kararını neden aldığı izleyiciler tarafından uzun süredir merak ediliyordu.

Ceyda Düvenci'nin Bambaşka Sohbetler programına konuk olan Onur Buldu, Güldür Güldür'den neden ayrıldığını ilk kez itiraf etti.

Ceyda Düvenci, Onur Buldu'ya "Neden ayrıldın?" sorusunu sorarak akıllardaki soru işaretini giderdi.

Onur Buldu bu konu hakkındaki açıklamasında "Ayrıldığımda ziyarete de gittim 12 yıl dile kolay! Bütün duygular beraber yaşandı, evlendik çocuk yaptık! Çok güzeldi, bazen yeni projede bunda zorlanıyorum. Nasıl oynar, o nasıl oynar" dedi.

Onur Buldu ayrıca "Çok güvenli bir alan işte bu biraz da bu yüzden gitmek istedim diğer dünyayı da deneyimleyebilmek için orası çok konforlu. Çok güvenli ve steril." ifadelerine yer verdi.

Ünlü oyuncu son olarak "Bir ayrı eve çıktım. Her şey o kadar bıraktığım yerden devam ediyor ki bütün ilişkiler. Nasıl bıraktıysam öyle devam ediyor. Öyle devam etmediği noktada bence sorun olur" ifadelerini kullandı.