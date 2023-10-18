Pınar Deniz'den hastane bombalayan İsrail'e tepki! "Bakamıyorum, kalbim acıyor" İsrail'in abluka altındaki Gazze'de el-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalamasının ardından magazin dünyasından da tepkiler yükseliyor. Oyuncu Pınar Deniz, Instagram hesabından paylaşım yaptı.

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Ortadoğu yeniden karıştı...

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Bölgede saldırılar devam ederken, İsrail yine kan dondurdu.

Hastane bombalandı

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı, İsrail’in Gazze Şeridi’ndeki El-Ehli Baptist Hastanesi’ne hava saldırısı düzenlendiğini açıkladı.

Anglikan Kilisesi’nin yönettiği hastaneye saldırıda hastalar, kadınlar ve çocukların da olduğu en az 500 kişi hayatını kaybetti, yüzlercesi de yaralandı.

İnsanlık suçu işleyen İsrail'e tepkiler çığ gibi yağıyor. Yaşanan katliama ünlü isimlerden de ses yükseliyor.

Pınar Deniz'den İsrail tepkisi

Yargı dizisinin Ceylin'i Pınar Deniz, yaşananlara sessiz kalamadı.

Instagram hesabından paylaşım yapan oyuncu, üzüntüsünü dile getirdi.

Pınar Deniz, "Bakamıyorum, kalbim acıyor bakamıyorum. Elden hiçbir şeyin gelmemesi korkunç hissettiriyor. Dünya bu zulme neden susuyor?!" notunu yazdı.