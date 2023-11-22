Polat çiftinin yeni gelir kapısı! Hapishanede bunu yapıyorlar... Tutuklu yargılanan Dilan Polat ve Engin Polat'ın avukatları aracılığı ile hakaret mesajlarına dava açarak gelir kazanmaya çalıştıkları ortaya çıktı.

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Polat Ailesi davası, gündemden düşmüyor...

Her geçen gün yeni bir gelişme ortaya çıkarken, Dilan Polat ve Engin Polat'ın akıbeti merak ediliyor.

Kara para akladıkları ve yasa dışı bahisten suç geliri elde ettikleri iddia edilen Polatlar, tüm mal varlıklarını kaybetti.

Şirketlerine kayyum atanan Polat çiftinin sahip oldukları tüm araç ve taşınmazlarına el konuldu.

MASAK raporu hazırlanmaya devam ederken, akabinde savcılık iddianamesini sunacak.

Sürece dair tüm detayları takip eden Gazeteci Emrullah Erdinç, dikkat çeken bir bilgi paylaştı.

Gelir peşindeler

Böylelikle, Dilan Polat ve Engin Polat'ın cezaevinde yeni bir gelir kapısı oluşturduğu ortaya çıktı.

Alınan bilgilere göre, Polat çifti avukatları aracılığı ile kendilerine yapılan kötü yorum ve hakaretlere tek tek dava açıyor.

Şimdiye kadar açılan şikayet dosyaları 300'ü aştı. Bu tür davalar, uzlaşma aracılığı ile çözülebiliyor. Uzlaşma bedeli, Polatların yeni gelir kapısı olmuş oluyor.