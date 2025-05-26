Show TV'nin fenomen dizisi bitiyor; İşte final tarihi...

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Show TV'de yayınlanan Bahar dizisi, bir sezonu daha geride bırakacak.

Demet Evgar, Buğra Gülsoy, Mehmet Yılmaz Ak gibi isimlerin yer aldığı dizi; 27 Mayıs Salı akşamı yayınlanacak olan 48. bölümüyle unutulmaz anlara sahne olacak.

Fragmanda öne çıkan sahneler, hem Bahar’ın kariyerindeki yeni döneme geçişini hem de karakterler arasındaki çatışmaların zirveye ulaşacağını gösteriyor.

SEZON FİNALİ BÖLÜMÜ

Bahar dizisi 27 Mayıs’ta yayınlanacak olan bölümüyle sezon finali yapacak.

Sezon finali fragmanında, Bahar karakterinin uzmanlığa geçiş süreci, hastanedeki ilk gününde yaşadığı zorluklar ve geçmişinden gelen hesaplaşmalar dikkat çekiyor.