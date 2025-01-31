Squid Game 2025'te final yapıyor: İşte 3. sezon tarihi

Yağmur Dinç

Netflix'te tüm zamanların zirvesinde yer alan Güney Kore yapımı "Squid Game" serisi, ikinci sezon olarak yayınlandı.

İzleyicilerin merakla takip ettiği dizi, konusu ve oyuncu kadrosunun yanı sıra müzikleriyle de dünya çapında viral oldu.

Squid Game seyircileri, yeni sezonu dört gözle beklemeye koyuldu.

Ancak yapımdan "final" haberi geldi.

Squid Game'in 3. sezonuyla birlikte final yapacağı öğrenildi.

SQUID GAME FİNAL TARİHİ

Netflix tarafından yapılan açıklamaya göre, Squid Game 3. sezonu 27 Haziran 2025 tarihinde yayınlanacak.

Üçüncü ve final sezonunda, ölümcül yeni oyunlara devam edilecek; bunlardan biri dev bir sakız makinesiyle olacak.