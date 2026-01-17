Abone ol: Google News

Taşacak Bu Deniz 15. bölüm 1. fragmanı: Karımı ver Koçari!

Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Şerif, Esme'yi adeta hapsederken; İso, Fadime için Koçarileri basar. "Karımı ver Koçari" sözleri fragmana damga vururken, Adil ise Esme için soluğu Furtuna Konağı'nda alır.

Yayınlama Tarihi: 17.01.2026 09:01
  • Yeni bölüm fragmanında Şerif, Esme'yi hapsediyor ve Koçari'yi yasaklıyor.
  • İso, Fadime için Koçari konağını basıyor ve "Karımı ver Koçari" diyor.
  • Esme, Adil'in kolunda Koçari Konağı'na gidiyor ve Adil'in tepkisi büyük oluyor.

Dün akşam ekrana gelen Taşacak Bu Deniz yeni bölümü, Eleni'nin gözaltına alındığı sahne ile bitti.

Yeni bölümde neler olacak merakla beklenirken, 15. bölüm 1. fragmanı yayınlandı.

Koçari Konağı'na Adil'in kolunda giren Esme, Koçari'nin kalbine adeta hançer sapladı.

Adil'in buna tepkisi ise ağır oldu.

Şerif, Esme'yi konağa hapsetti; Koçari'yi yasakladı.

Öte yandan ise İso, Fadime için "Karımı ver Koçari" sözleriyle konağı bastı.

İşte, Taşacak Bu Deniz 15. bölüm 1.fragmanı...

