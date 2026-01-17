Taşacak Bu Deniz 15. bölüm 1. fragmanı: Karımı ver Koçari! Yayınlanan yeni bölüm fragmanında Şerif, Esme'yi adeta hapsederken; İso, Fadime için Koçarileri basar. "Karımı ver Koçari" sözleri fragmana damga vururken, Adil ise Esme için soluğu Furtuna Konağı'nda alır.