Taşacak Bu Deniz 15. bölüm 2. fragmanı: Silahın yeri belli oldu! "İhbar et Koçari'yi"

Yeni bölüm Taşacak Bu Deniz fragmanında İso ve Fadime'nin düğününde Esme ve Adil'in yakınlığını gören Şerif, silahı polise teslim etme emrini verir.

Yayınlama Tarihi: 20.01.2026 09:11
Taşacak Bu Deniz 15. bölüm 2. fragmanı: Silahın yeri belli oldu!
  • Taşacak Bu Deniz dizisinin 15. bölüm 2. fragmanı yayınlandı.
  • İso ve Fadime'nin düğününde, Esme ve Adil'in yakınlığını fark eden Şerif, polise silahı teslim etmelerini emreder.
  • Eleni ise Oruç'un bildiği sırrı öğrenmeye çalışır.

TRT 1'in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz, 15. bölümü ile cuma akşamı yayınlanacak.

Yeni bölüme dair gelen 2. fragman ise neler olacağının sinyalini verdi.

İso'yu Koçari konağına damat alan Adil, düğünde Esme ile halay çeker.

Bu mutlu anları gören Şerif ise Gökhan'a "silahı teslim et" emrini verir.

Eleni ise Oruç'un bildiği sırrı öğrenmenin peşindedir.

İşte, Taşacak Bu Deniz 15. bölüm 2. fragmanı...

