Taşacak Bu Deniz 15. bölüm ön izleme: Fadime'ye kırmızı kurdele... Bu akşam yayınlanacak olan yeni bölümden gelen ön izlemede; Taşacak Bu Deniz'e Adil ve Fadime'nin duygusal anları damga vuracak. Özellikle de kırmızı kurdele bağlanırken...