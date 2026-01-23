Taşacak Bu Deniz 15. bölüm ön izleme: Fadime'ye kırmızı kurdele...

- Taşacak Bu Deniz dizisinin 15. bölüm ön izlemesi duygusal anlara sahne oldu.
- Adil'in Fadime'ye kırmızı kurdele bağlaması, izleyicilere geçmişten sahneler hatırlattı.
- Bu akşam yayınlanacak bölümde İso ve Fadime'nin düğünü yer alacak.
TRT 1'in milyonların takip ettiği dizisi Taşacak Bu Deniz, cuma akşamı 15. bölümü ile ekrana gelecek.
Reytinglerde adından söz ettiren dizi, yeni bölümde İso ve Fadime'nin düğününü gösterecek.
Yayınlanan ön izleme fragmanı, duygusal anları verdi.
Adil'in Fadime'ye bağladığı kırmızı kurdele, iki kardeşi geçmişe götürdü. Fadime'nin "Saçlarımı da örerken kırmızı kurdeleyle bağlardın." sözleri damga vurdu.
İşte, Taşacak Bu Deniz 15. bölüm ön izleme...