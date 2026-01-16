Taşacak Bu Deniz’in Fadime’si bakın aslen nereli çıktı! İşte memleketi

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Taşacak Bu Deniz dizisi, yayın hayatına başlamasıyla birlikte kısa sürede gündem oldu.

Sosyal medyada yoğun ilgi gören yapım, güçlü hikâyesi ve dikkat çeken karakterleriyle izleyicinin beğenisini kazandı.

Dizide Fadime Koçari karakterini canlandıran Zeynep Atılgan performansıyla öne çıkıyor.

Doğal oyunculuğu ve karaktere kattığı derinlikle adından söz ettiren genç oyuncunun hayatına dair detaylar da merak ediliyor.

Atılgan’ın memleketi bakın neresiymiş…

KARADENİZLİ DEĞİL!

Genç yaşına rağmen ekranlarda dikkat çeken bir kariyer inşa eden Zeynep Atılgan aslen İstanbullu.

20 Mart 2002’de İstanbul’da dünyaya gelen Atılgan, Marmara Üniversitesi Fizik Bölümü’nden mezun oldu.

Oyunculuğa lise yıllarında adım atan Atılgan, bu süreçte kamera önü eğitimleri alarak kendini geliştirdi. Reklam filmleri ve kısa projelerle sektöre giriş yapan oyuncu, zamanla televizyon dünyasına geçiş yaptı. Geniş kitleler tarafından ilk kez Yargı dizisinde canlandırdığı “Parla Yılmaz” karakteriyle tanındı.

Ardından Kardelenler dizisinde Aysel karakterine hayat verdi. Şimdilerde ise TRT1’in sevilen dizisi Taşacak Bu Deniz’de Fadime rolünü canlandırıyor.