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Haber Merkezi

Esenyurt Belediyesi, Türkiye'nin gündemine oturdu..

Esenyurt Belediye Başkanı Ahmet Özer'in 'PKK/KCK silahlı terör örgütü üyesi olmak' suçundan tutuklanmasının ardından siyasiler arasında başlayan gerginlik, televizyon ekranlarına da yansıdı..

tv100 ekranlarında Erdoğan Aktaş moderatörlüğünde gerçekleşen Eşit Ağırlık programında konuklar arasında şiddetli bir tartışma yaşandı..

Canlı yayında DEVA Partili Mehmet Emin Ekmen, Prof. Dr. Ersan Şen'in sürekli sözünü bölmesine sinirlendi.

"HADDİNİ BİL HOCA, BİZ SENİN TALEBEN DEĞİLİZ"

"Hocam izin verin ama ya" diye çıkışta bulunmasına rağmen Ersan Şen'in konuşmasını sürdürmesiyle çılgına dönen Ekmen, şu ifadeleri kullandı:

Burası üniversite salonu değil, saygılı ol, haddini bil hoca. Biz senin taleben değiliz. Haddini bil, edep var usul var.

"CAHİLİN TEKİSİN"

Ne dediğimi dinlemiyorsun! Bir müsaade et ya. Ne dediğini bilmiyorsun, cahilin tekisin.



Yüzlerce kişiyi öldüren müteahhitlerden aldığın milyon dolarların hesabını ver. Avukatlığını yaptığın mafyaların hesabını ver, uyuşturucu çetelerinin hesabını ver. Allah'tan kork.

Ersan Şen ise "Bırak, sen Allah'tan kork" yanıtını verdi..